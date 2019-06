Disavventura per Luigi Sepe: svaligiata la casa del portiere, la moglie pubblica le immagini su Instagram [VIDEO]

Una bruttissima avventura quella vissuta da Luigi Sepe, portiere del Napoli rientrato al campo base dopo l'anno in prestito al Parma, e per la sua compagna. I due, infatti, hanno subito un furto nella loro abitazione napoletana e la moglie del numero uno azzurro ha voluto immortalare il tutto attraverso delle storie su Instagram.

"Avete visto mai dei ladri entrare in casa e preparare le tue valige con le tue cose? Profumi, scarpe, borse, vestiti, oro, io sono schifata. Una cosa e' certa: molte cose vi sono rimaste in gola perché non avete avuto il tempo e poi perché pensavate di trovare altro. Voi poi, per il resto dovete morire!"