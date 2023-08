Notizie Calcio - Le cose non vanno bene il MLS per Lorenzo Insigne e compagni. Il Toronto perde per 2-0 contro i Columbus Crew e scivola all'ultimo posto in classifica venendo scavalcato dal Miami di Messi. L'ex capitano azzurro si è reso protagonista di una prova negativa con tanto di gol sbagliato e sostituzione. Di seguito gli highlights della gara: