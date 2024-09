Ultimissime Calcio Napoli, Giovanni Di Lorenzo nella top 11 di questa quarta giornata i Serie A redatta da Official Who Scored e il capitano con fierezza ha repostato il post sulla sua pagina Instagram. Non è il solo azzurro però in quanto nella stessa ci sono anche AlexMeret, Alessandro Buongiorno, Kvhicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku.