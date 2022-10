Di Lorenzo esaudisce il sogno del piccolo Andrea, nato a Bergamo e tifoso del Napoli! | FOTO

Ultime notizie. Lui si chiama Andrea, è un bambino nato a Bergamo ma tifoso del Napoli! Domenica era a Cremona insieme a suo zio Antonio per sostenere gli azzurri in trasferta e si è presentato allo stadio Zinni con uno striscione dedicato a Giovanni Di Lorenzo. Lo striscione recitava "#22. Capitano mi regali la maglia?".

Purtroppo, il terzino del Napoli non ha visto lo striscione, ma lo zio Antonio non si è perso d'animo e gli ha scritto su Instagram, inviandogli anche la foto del piccolo Andrea: "Ciao capitano... innanzitutto grazie per queste serate magiche che ci stai regalando tu e i tuoi compagni... Ieri a Cremona un mio cuginetto era lì allo stadio a tifare per te... e aveva una richiesta particolare da farti con tanto di striscione... se non ti reca disturbno fammi sapere se riesci ad accontentarlo.. Lo renderai il bambino più felice di questo mondo".

Di Lorenzo gli risponde su Instagram

Ebbene, forse in pochi se lo sarebbero aspettato, ma Giovanni Di Lorenzo ha visto il messaggio e gli ha risposto su Instagram: "Ciao, guarda c'era tantissima gente e purtroppo non l'ho visto.. ok appena ho una maglietta gliela spedisco ok?".

Antonio ringrazia: "Cuore d'oro il mio capitano! Grazie mille davvero! Hai reso il piccolo Andrea il bimbo più felice del mondo! Bergamasco di nascita ma napoletano nel cuore".