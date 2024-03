Di Lorenzo: "Così Spalletti mi diede il ruolo da capitano! L'ha indossata Maradona, è una responsabilità" | VIDEO

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è il protagonista di Drive&Talk, il nuovo podcast qui integrale della SSC Napoli. Ed in venticinque minuti di intervista si racconta a 360 gradi.

In un passaggio, ha parlato della fascia da capitano del Napoli:

"Essere capitano è una cosa importante nel calcio. Ancor di più se lo fai qui. Questa fascia da braccio è stata indossata dal più grande di tutti, Maradona, quindi è una responsabilità più grande. Essere il capitano è fantastico. Non me lo sarei mai aspettato quando sono arrivato cinque anni fa, quindi è un risultato assolutamente meraviglioso. Come ho detto, non me lo aspettavo. È passato un anno in cui molti giocatori hanno lasciato il club. Mistierà Spalletti ha deciso di darmela. Ho provato a rappresentare i miei compagni di squadra nello spogliatoio meglio che potevo ed è quello che sto cercando di fare ancora adesso. È un ruolo che richiede molto...devi essere pronto a tutto. Devi gestire tante cose e mi piace. Spero che i miei compagni siano contenti di me. Penso che lo siano! Come ho sempre detto, quando l'allenatore mi ha nominato capitano, la cosa migliore fu avere “l’approvazione” dei ragazzi, alcuni dei quali erano stati al Napoli da più tempo di me. Questa è stata la cosa migliore perché significava che mi avevano valutato non solo come giocatore, ma anche come persona. Questo viene sopra il resto. È fantastico essere il capitano del Napoli".