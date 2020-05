Notizie Napoli calcio. Diego Demme ci ha messo poco ad ambientarsi nella nuova realtà napoletana: subito protagonista in campo, il centrocampista azzurro si è dimostrato subito a suo agio in questi primi mesi di vita partenopea. L'ex Lipsia in queste ore si è dilettato anche nella preparazione della pizza fatta in casa, come testimoniato da un video pubblicato dalla stessa SSC Napoli sui propri canali social.

Clicca sul file in allegato per visualizzare il video