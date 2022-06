Demme in vacanza, Mertens lo sfotte sui social: tifosi del Napoli lo inondano di messaggi | FOTO

Notizie Napoli calcio. Diego Demme e Dries Mertens condividono un destino comune: entrambi non sanno se resteranno in maglia Napoli il prossimo anno. Il centrocampista è stato poco utilizzato da Spalletti e fa gola al Valencia di Gattuso, mentre per il centravanti belga non ci sono novità per il rinnovo del contratto in scadenza tra pochi giorni.

Demme su Instagram

Mertens-Demme, siparietto social con i tifosi Napoli

Sia Mertens che Demme si sono resi protagonisti di un siparietto sui social, dopo che l'ex Lipsia ha pubblicato una foto con la figlioletta mentre si gode il relax della vacanze: Mertens ha risposto con un commento "Barbiere?" prendendo in giro il compagno di squadra per il look.

Sotto il commento di Mertens si è poi scatenato il putiferio, con i tifosi del Napoli che hanno inondato il belga di commenti: tutti portavano ad un unico significato, ovvero "Ciro resta con noi". Il messaggio della piazza e chiaro, De Laurentiis e Dries troveranno un accordo?

