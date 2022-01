Ultime notizie calcio Napoli - Diego De Luca ha commentato così l'approdo di Insigne al Toronto:

"Sbagliati tempi (c’è Juve-Napoli tra due giorni), i modi (meglio subito), ma, soprattutto, non averlo fatto dopo l’ammutinamento.

Il calciatore più sopravvalutato della storia del club.

“Campione”, “fenomeno”.

Come per Messi o Totti o Ronaldo. Rido".