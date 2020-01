De Laurentiis, presentata la prima serie tv su Prime Video con Verdone: "Con Amazon puoi parlare di tutto" [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Verdone e Aurelio De Laurentiis con il figlio Luigi, hanno presentato all'evento di Amazon Originals, la serie tv Vita da Carlo, primo show televisivo incentrato sulla vita e sulla carriera del celebre comico e regista romano. La serie, prodotta da De Laurentiis, sarà resa disponibile nel pacchetto di contenuti di Amazon Prime Video.

Aurelio De Laurentiis ha parlato così del progetto Vita da Carlo:

"Con Amazon puoi parlare di tutto; di cibo, di film, di calcio, di fiction generale, e con mio figlio da anni siamo affascinati da questo twist della comunicazione. In un film di 90 minuti non puoi raccontare tutto e ci sono personaggi che non puoi raccontare. Quando ti accorgi che il linguaggio del cinema è stato portato a casa, con questa serialità che dura molte più ore, ti permette di raccontare molti più personaggi. Vita da Carlo avrà molti cameo, impossibili d'anticipare".