Davide e Katia Ancelotti ancora a Napoli: i due a cena ieri in centro città [FOTO]

Ultime calcio Napoli -Si è conclusa l'esperienza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli ma non si è concluso il rapporto tra Napoli ed i figli dell'ex allenatore azzurro. Davide e Katia, infatti, sono rimasti in città: i due, con le rispettive famiglie, sono stati paparazzati a cena in centro città. Prima di Natale, però, la famiglia Ancelotti ha in programma di lasciare la città e rituffarsi nella prossima avventura. A riportare la notizia è il portale de Il Mattino.

