"Da un letto d'ospedale alle mani di Piotr", lo splendido regalo per Zielinski | VIDEO

Ultime news calcio Napoli - "Da un letto d'ospedale alle mani di Piotr Zielinski", l'artista Vincenzo "Lamá" realizza il sogno e dopo aver realizzato in ospedale la sua opera per il centrocampista azzurro gliel'ha consegnata a casa. Questo il post Instagram dell'artista:

"Grande UOMO, enorme campione, grazie per avermi aperto le porte di casa tua! Da precisare che é stata realizzata interamente in ospedale in un periodo non molto semplice per me, ma l’amore per l’arte ha superato in tutto e per tutto i miei problemi di salute".

Ecco il video: