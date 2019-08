D'Alessandro sottolinea: "L'odioso divieto pubblicato dalla Juventus non riguarda il settore ospiti"

Massimo D'Alessandro collega di Radio Marte, ha scritto un lungo post sul suo profilo Facebook:

"Vorrei far presente che l'odioso divieto pubblicato sul sito internet ufficiale della Juventus FC riguarda esclusivamente la VENDITA LIBERA dei biglietti per assistere a Juventus-Napoli. Altra cosa è il SETTORE OSPITI dell'Allianz Stadium. Decidere di chiudere il settore deputato ad ospitare i tifosi del Napoli oppure di tenerlo aperto (con eventuali limitazioni annesse) per la partita del 31 agosto prossimo spetta esclusivamente all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Ministero dell'Interno) e non alla Juventus. Una decisione dell'ONMS arriverà soltanto la prossima settimana. In sintesi: la scelta preventiva fatta dalla Juventus FC non esclude nel modo più assoluto che alla sfida possano assistere tifosi del Napoli".