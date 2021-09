Serie A - Tweet di Michele Criscitiello sul reintegro degli arbitri Giacomelli e Massa: "Secondo @AIA_it viviamo tutti su Marte. La cosa gravissima è che @FIGC non intervenga seriamente sul marcio del mondo arbitrale. Assurde le motivazioni del reintegro di Massa e Giacomelli. Non funzionava il contachilometri della Lexus di Giacomelli. #truffa #arbitri Per 500€!"