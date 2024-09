Conte e la visita di notte al Murales Maradona: spuntano le immagini! | FOTO & VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Nella serata del 27 agosto scorso, Antonio Conte è stato in visita ai Quartieri Spagnoli per godersi da vicino il Murales Maradona. Era con la sua famiglia, la moglie, la figlia e suo fratello Gianluca Conte. Poi un giro in centro, fra Piazza del Plebiscito e dintorni. E ci è arrivato in tarda serata proprio per godersi "quel luogo di culto" in serenità, senza la folla che si trova durante la giornata.

L'allenatore della SSC Napoli ha adesso postato le immagini di quella notte:

Antonio Conte al Murales Maradona

E nell'ultima conferenza stampa, Antonio Conte ha raccontato la visita al murales dedicato a Diego Armando Maradona, situato ai Quartieri Spagnoli: