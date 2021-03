Ultime notizie Napoli. Dries Mertens ha segnato 100 gol in Serie A con la maglia del Napoli, stabilendo un nuovo record per il club partenopeo. Nessun giocatore prima di lui nella storia della SSC Napoli aveva segnato così tanto nel campionato italiano di calcio. Per Mertens tanti complimenti, anche da parte dell'ex capitano Marek Hamsik che oggi su Instagram ha postato una storia che ritrae Dries con la scritta "Congratulazioni". Guarda l'immagine in allegato.

Hamsik su Instagram per Mertens