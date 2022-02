Notizie Napoli calcio. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter il pareggio tra Napoli e Inter:

"Nessun rimpianto, il rammarico per la mancata vittoria non deve avere la meglio sulla considerazione finale di questo 1-1. Se proprio rammarico deve esserci è per non aver capitalizzato nel momento migliore e a quel pizzico di sfortuna che non ci abbandona mai. Infortunio Politano, palo Zielinski e gol subito. Si guarda avanti sempre con entusiasmo".