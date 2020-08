Umberto Chiariello, conduttore televisivo e giornalista, ha scritto un post su Twitter sul mercato del Napoli:

"Fatemi andare controcorrente: io non prenderei un‘ala dx e punterei su Lozano. Se proprio dobbiamo, stravedo per Boga ma trovo più utile Berardi, non certo Under (forte ma impalpabile). Semmai nello scambio con la Roma inserirei Veretout che è il sostituto ideale di Allan".