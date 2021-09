Napoli calcio - Tweet di Umberto Chiariello su Napoli-Benevento: "Partita che non conta nulla se non un buon allenamento. Esagerate le reazioni alla sconfitta. E qualche indicazione utile comunque l’ha data: Malcuit e Marfella non all’altezza e si sapeva, Ounas importante e non tutti l’hanno capito".