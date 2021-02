Chiariello categorico: "Va azzerata tutta l'area tecnica! E' da un anno che chiedo la testa di Giuntoli"

Ultimissime notizie Napoli. La sconfitta di ieri sera a Genova non fa che complicare le ambizioni della tifoseria napoletana e i commentatori sono ormai sul piede di guerra. Tra i più critici, il giornalista Umberto Chiariello che su Twitter ha ribadito un concetto già espresso nelle ultime settimane.

Genoa-Napoli, Chiariello su Twitter

Messaggio di Chiariello su Twitter dopo Genoa-Napoli. Lo fa a caratteri cubitali: "Lo sto dicendo da un mese. VA AZZERATA TUTTA L’AREA TECNICA. Non so più come dirlo... Ripesca il mio tweet dove lo dico a gran voce: IL NAPOLI VA RIFONDATO NELL’AREA TECNICA. E di Giuntoli chiesi la testa un anno fa. Gattuso lo critico dell’estate. Si chiama COERENZA".