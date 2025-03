Chiariello attacca Criscitiello: "Dopo TeleMeloni, ecco il Fascistiello show! Vediamo se l'OdG interviene"

Umberto Chiariello via X esprime solidarietà alla collega Jolanda De Rienzo per i fatti accaduti:

"Anche Jolanda De Rienzo subisce la stessa sorte di Manuel Parlato: allontanamento in tronco per aver espresso delle opinioni non gradite all’Editore/Giornalista. Vediamo se l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia interviene. E se i comunicati sindacali li sanno fare solo contro di me in maniera ridicola e non sulle cose serie che sono i diritti dei giornalisti. Solidarietà massima anche a Jolanda dopo Manuel. Dopo TeleMeloni in Rai assistiamo al Fascistiello show. Mala tempora currunt per i giornalisti non allineati".