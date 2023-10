Chiariello: "Natan andava aspettato, aveva un infortunio. Garcia? Non l'ho mai bocciato, la verità è un'altra"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Umberto Chiariello ha parlato del Napoli di Rudi Garcia sul suo profilo Twitter:

"La narrazione che lo aveva bocciato Garcia è falsa. Natan era arrivato a Napoli che aveva problemi ad un ginocchio, avuti nell’ultima partita giocata col Bragantino dove era uscito dal campo per infortunio (leggero). Hanno atteso il suo recupero fisico e approfittato per farlo ambientare personalmente e tatticamente e protetto da notizie sull’infortunio che avrebbero alimentato polemiche. Il suo esordio era programmato a Genova con Rrhamani ma l’infortunio del kosovaro ha fatto soprassedere fino a che non si poteva rinviare più, causa infortunio di JJ, che gli stava tenendo il posto in caldo. Altro che Natan quarto centrale e JJ titolare. Era solo un fatto provvisorio".