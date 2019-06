Cerimonia d'apertura Universiadi, il messaggio di Bocelli: "Un onore partecipare, amo Napoli per mille motivi" [VIDEO]

Andrea Bocelli lancia il suo messaggio per le Universiadi che si apriranno ufficialmente il 3 luglio: "Sono onoratissimo di partecipare a questa cerimonia d'apertura delle Universiadi. In una città dove l'Università diove conta 8 secoli di storia e dove lo sport si celebrava già 2.500 anni fa. Napoli è una città che amo moltissimo per mille ragioni che credo di condividere con tutti coloro che saranno presenti alla cerimonia e non solo. Sono felice di esserci con mio figlio Matteo che condivderà con me questa grande emozione"