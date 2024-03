Cerchione: "Non solo rigore Osimhen, avete notato cosa è accaduto a Lindstrom sul 3-1?"

"Il 3-1 del Barcellona nasce da un fallo su Lindstrom per il quale l’arbitro aveva anche segnalato il vantaggio con le braccia, per poi fischiare una volta che non si è concretizzato in favore del Napoli. Non si capisce, dunque, perché piuttosto che ripartire da una punizione per gli azzurri, il gioco sia ripreso con la rimessa laterale per i padroni di casa. Se aggiungiamo il mancato rigore per lampante step-on-foot su Osimhen, qualche retropensiero nasce spontaneo".Â

E' quanto scrive Luca Cerchione, collega di 1StationRadio, dopo Barcellona-Napoli 3-1.Â