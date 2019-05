"Qui è tutto sotto controllo, solo un grande spavento, ma le forze sono intatte. Vi ringrazio molto per i messaggi e l'affetto". Con questo messaggio pubblicato su Twitter, Iker Casillas ha rassicurato colleghi e tifosi sulle sue condizioni di salute. Il portiere spagnolo del Porto era stato colto da un infarto, ma con questo messaggio, e la foto che lo mostra sorridente in ospedale, conforta tutto il mondo del calcio che in queste ore era in grande apprensione per lui.