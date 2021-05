Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Caputi, giornalista, su Twitter ha commentato in questo modo Spezia-Napoli:

"Osimhen uomo partita, ma soprattutto in crescita per rendimento e qualità. Dopo il mezzo passo falso con il Cagliari il Napoli riprende la corsa Champions superando in agilità lo Spezia. Dalla gara d'andata a oggi, la squadra di Gattuso è decisamente un'altra".