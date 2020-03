Ultimissime calcio - "Si potrebbero annullare le amichevoli Azzurre a fine marzo. Non concedere propri giocatori ad altre Nazionali per amichevoli. Concedere solo calciatori impegnati negli spareggi. Si recupererebbe una giornata. Non sarebbero tutti contenti ma la coperta è corta". Così Marco Mazzocchi della RAI sui propri canali social.