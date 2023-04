"Calabria s'è messo in tasca Kvaratskhelia", la bugia dei social: le statistiche | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo Milan-Napoli, si son scatenati i meme sponda rossonera con Calabria che avrebbe "messo in tasca Kvaratskhelia". Oppure: "Kvaratskhelia se giocasse sempre contro Calabria", con la foto di Cerci al posto di Khvicha. La realtà però è un'altra.

Una grossa bugia social, quella delle ultime ore. Perché a vedere le statistiche del match, Kvaratskhelia ha tentato 8 volte il dribbling con ben 6/8 tentativi riusciti. Peraltro, Pioli che lo sa bene, ha sempre tentato il raddoppio: nel dribbling riuscito che porta al tiro di Anguissa al 3' a raddoppiare con Calabria c'è Tomori. Ma in altri frangenti sono andati anche Kjaer, Brahim Diaz o uno dei due centrocampista a raddoppio su Kvaratskhelia per evitare il peggio per il terzino rossonero nell'uno contro uno con Khvicha.

E nonostante ciò, sono ben sei i dribbling riusciti dell'attaccante azzurro. Come al 50', quando a inizio ripresa arriva all'assist per il colpo di testa di Elmas dopo aver saltati secchi prima Calabria e poi Krunic. E sempre nella ripresa, il terzino rossonero s'è beccato anche un tunnel dall'asso georgiano.