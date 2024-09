Cagliari-Napoli, giornalista sarda choc: "Siete monnezza, camorristi!" | FOTO

Ultime news Serie A - Ha dell'assurdo quanto accaduto sui social nelle scorse ore, nei commenti dei fatti sugli spalti di Cagliari-Napoli: i commenti della giornalista Stefania Lapenna, che scrive per L'Unione Sarda, icritta all'Albo dei Pubblicisti in Sardegna, non sono passati inosservati agli utenti di X.

Infatti, la giornalista non solo ha scritto un tweet su X citando il "Vesuvio":

"Hanno lanciato petardi verso la Curva Sud, che non è quella degli ultras, ma una curva piena di persone tranquille, con anche bambini e anziani. Vergogna napoletana alla Domus. #Cagliari #CagliariNapoli Vesuvio".

Ma nei commenti ha addirittura scritto (poi cancellando):

"Siete monnezza da quando siete nati. Camorristi".

Commenti giornalista sarda

Ma sono ancora visibili altri commenti come:

"Meglio pecorai che camorristi", "Ma chi se ne frega della sconfitta. Ricordiamoci, l'importante è che NOI NON SIAMO NAPOLETANI" e "Voi siete questi", mostrando una foto di persone sul motorino senza casco.