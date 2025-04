C'è un po' di Napoli a Lovanio: mostra dell'OHL, spuntano le maglie e le foto storiche di Dries Mertens | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - C'è un po' di Napoli a... Lovanio! Città a est di Bruxelles, in Belgio, ha dato i natali a Dries Mertens. E in questi giorni, a Lovanio c'è una mostra fantastica sulle origini dell'OHL, l'Oud-Heverlee Leuven, squadra della città dove ha esordito nelle giovanili proprio l'ex attaccante azzurro che a giugno riceverà la cittadinanza onoraria e diventerà napoletano. Intanto, a Lovanio c'è anche un po' di Napoli perché il belga ha "concesso" per l'esposizione nella mostra anche due maglie storiche della sua avventura al Napoli.

Nella mostra, c'è infatti la celebre maglia della 122ª rete, quella del 13 giugno 2020 in Napoli-Inter di Coppa Italia con cui Dries Mertens divenne il miglior goleador di sempre della storia dei partenopei. E poi la maglia che fecero gli azzurri con la speciale patch con scritto "Dries Mertens All Time Top Scorer".

E poi tante foto e maglie dei tempi del Lovanio, di quand'era Stade Leuven. Con Dries Mertens nelle giovanili con Praet e Denis Odoi, tra gli altri. E col suo primo allenatore ai tempi del Lovanio: Pascal Gilson.

Ecco le immagini: