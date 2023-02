"C'è solo un capitano!" Simeone scatenato in aeroporto, poi canta il coro per Kvara | VIDEO

Napoli Calcio - Giovanni Simeone è d’accordo con i tanti tifosi azzurri in aeroporto di rientro in aeroporto dopo Spezia-Napoli: c’è un solo capitano, Giovanni Di Lorenzo, che incarna perfettamente i valori azzurri. Questo il coro intonato dai tifosi che nel pomeriggio dopo Spezia-Napoli hanno sostenuto gli azzurri salutandoli in aeroporto a Pisa al rientro a Napoli.

Simeone canta dopo Spezia-Napoli

Cori per Di Lorenzo, Simeone show in aeroporto

L’attaccante argentino, Giovanni Simeone, ha infatti, canticchiato energicamente sia il coro dei tifosi azzurri per Di Lorenzo: "Un capitano, c'è solo un capitano!". E poi dopo il coro "Cholito, Cholito", a cui ha sorriso, ha partecipato al coro dei tifosi indirizzato a Khvicha Kvaratskhelia.

Clicca sul play in basso per guardare il video: