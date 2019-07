Buonumore nello spogliatoio azzurro: Manolas e compagni ballano il Sirtaki tra le risate generali [VIDEO]

Morale alto tra gli azzurri alla ripresa degli allenamenti dopo il 5-0 in amichevole contro la FeralpiSalò. La squadra si è ritrovata stamattina a Carciato: prima della sessione i calciatori partenopei non hanno perso l'occasione per trascorrere qualche istante di spensieratezza. Come testimoniato da un video pubblicato da Elseid Hysaj, la compagine di Carlo Ancelotti ha scherzato nello spogliatoio ballando il Sirtaki (classico ballo con melodia greca) capitanata dall'ellenico Manolas.

