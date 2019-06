Scoppia la polemica attorno a Gianluigi Buffon. L'ormai ex portiere di PSG e Juventus, infatti, ha postato su Twitter una foto che lo ritrae mentre è al volante senza cintura di sicurezza e, per di più, ad una velocità pari a 155 km/h, ben oltre il limite consentito. Ovviamente la cosa non è passata inosservata e sui social si è scagliata la rabbia degli haters contro di lui ed il suo atteggiamento.

