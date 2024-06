Bruscolotti shock, attacca Di Lorenzo: "Fuori le palle, il tuo addio non ci tocca! Via da Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Duro e pesante, l'attacco dello storico capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, uno di quelli che con Maradona ha portato lo scudetto in città. E adesso, sbotta contro Di Lorenzo.

Le parole di Bruscolotti per Di Lorenzo sono davvero dure, e arrivano attraverso i canali social dell'ex azzurro:

"Se vuoi andar via, tira fuori le palle: ti voglio ricordare che è andato via Maradona, quindi con tutto il rispetto non ce ne frega un ca**o! Ti voglio ricordare che Maradona andò via da Napoli, figurati quanto se ne frega la gente se tu vai via. Fai presto!".