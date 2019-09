Bonucci simula di aver ricevuto una gomitata e fa espellere un calciatore dell'Armenia: scoppia la polemica sul web [VIDEO]

Polemiche nei confronti di Leonardo Bonucci, impegnato poco fa con la Nazionale italiana durante la gara contro l'Armenia. Il difensore della Juventus, scontratosi con un calciatore avversario, ha simulato di aver ricevuto una gomitata in volto che è valsa l'espulsione del calciatore armeno. Polemica sul web tra gli appassionati di calcio e della Nazionale.

Bonucci simulazione Armenia Italia

In allegato il video che riprende al rallentatore gli attimi del contrasto aereo in cui Bonucci finge di aver ricevuto una gomitata, durante Armenia-Italia, finita 1-3 per gli Azzurri.

