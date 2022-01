Bene la Nigeria nella gara d'esordio della Coppa d'Africa, Osimhen sui social esulta: "Prestazione straordinaria"

Ultime notizie calcio Napoli - Una vittoria importante per la Nigeria nella gara d'esordio in Coppa d'Africa contro l'Egitto, con i biancoverdi che sono stati trascinati dalla rete di Iheanacho. Al termine della sfida Osimhen si è congratulato su Twitter con i suoi compagni di squadra, che non ha potuto raggiungere per questa avventura per l'infortunio al volto e per la positività riscontrata al Covid:

"Congratulazioni ragazzi, prestazione straordinaria continuiamo a costruire su questo slancio".