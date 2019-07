"Povero Icardi! Ma in che c***o di mani è finito? Gli agenti veri incontrano i club, questa fa i post ridicoli!" Così su Twitter Paolo Bargiggia, giornalista di Sportmediaset a proposito delle ultime dichiarazioni avvenute tramite social network di Wanda Nara, moglie ed agente del bomber attualmente in forza all'Inter anche se con le valigie pronte.