"Il calcio che tanto amo mi regala questa volta una serata di Champions piena di passione, in uno scenario magico come il San Paolo". Così su Twitter Quique Setien, allenatore del Barcellona, che dunque ha scelto di suonare così la carica in vista della partita di questa sera che preannuncia, come si suol dire in questi casi, davvero fuoco e fiamme.