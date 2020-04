Notizie calcio - Tra i disagi che il coronavirus e la quarantena stanno causando, certamente c'è anche quello dei barbieri chiusi. In molti hanno dovuto rinunciare a tagliarsi i capelli e tra questi c'è anche Lorenzo Insigne. L'attaccante napoletano ha pubblicato su Instagram un selfie che lo ritrae con un cerchietto per capelli nel tentativo di contenere con un rimedio fatto in casa la crescita dei capelli. In allegato l'immagine.