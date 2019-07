Non si è fatta attendere la replica di Mario Balotelli dopo le polemiche che lo hanno interessato per la scommessa di 2mila euro con un napoletano che si è gettato in mare con il suo motorino.

L'attaccante italiano sui social ha condiviso il video dello sversamento di acqua marrone nelle acque di Napoli e ha commentato così: "Concentratevi sui problemi, o forse devo dire che sono stato io cosi magari intervenite subito?".

Ultime notizie mercato Napoli