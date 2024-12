Tweet di Marco Azzi al termine di Lazio-Napoli 3-1:

"Si salvano in quattro: Caprile, Gilmour, Neres e Simeone: gli unici 4 ricambi su cui Conte può davvero contare. È stato giusto non rischiare i titolari con il Napoli primo in classifica in campionato? Forse no, ma non c'erano probabilmente alternative"