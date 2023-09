Notizie Calcio Napoli - Il Napoli cade in casa contro la Lazio subendo una pesante sconfitta per 2-1. Il collega di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato la gara degli azzurri tramite il suo profilo Twitter:

Troppa autostima può degenerare in presunzione: è questa la lezione per il Napoli. Non c'era motivo di attaccare a pieno organico e giocare sempre a mille all'ora, senza conservare la benzina necessaria per la ripresa. La trappola di Sarri era fin troppo leggibile”.