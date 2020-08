Raffaele Auriemma, giornalista Mediaset, ha postato un messaggio attraverso il suo profilo Instagram:

"Leggo che “è tutto fatto” tra Napoli ed Everton per Allan che oggi “sarà a Liverpool per le visite mediche”. Strano: oggi pomeriggio il brasiliano sarà regolarmente a Castel di Sangro per riprendere gli allenamenti".