Ultime notizie Mondiale 2022 - Dopo la vittoria in Qatar dell'Argentina, a Lanus è stato replicato uno storico striscione dei tifosi napoletani. Nel 1987 il Napoli divenne campione per mano di un Maradona stellare. Nel cimitero cittadino lasciarono il celebre cartello: "Non sanno cosa si sono persi".

Trentacinque anni dopo, dopo la consacrazione dell'Argentina in Qatar con un geniale Messi, la frase è stata ristampata nel cimitero di Lanús. Clicca sull'immagine allegata per guardare la foto: