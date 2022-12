Calcio Napoli - Belen Rodriguez ha scritto un messaggio su Instagram dopo la vittoria del Mondiale da parte dell'Argentina. Ieri a festeggiare il trionfo dell'albiceleceste c'era anche tutta la città di Napoli:

"È un sogno, ho sentito vicino Diego come tutti. Napoli per me è aria di casa, che orgoglio vedere tanti italiani tifare per l’Argentina"