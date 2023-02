Ultime notizie - Antonio Conte si opera in maniera immediata dopo dei forti dolori addominali, svelato il motivo e arriva anche subito il primo messaggio dell'allenatore del Tottenham dopo l'intervento. Attraverso una 'storia' Instagram, il tecnico ha rassicurato i tifosi con un messaggio:

"Grazie per i vostri splendidi messaggi. L'operazione è andata bene e io mi sento già meglio. Ora devo pensare a recuperare, non vedo l'ora di tornare in campo con la squadra".