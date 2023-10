Antonio Conte allontana il Napoli: "Accostato a club importanti, per adesso resto fermo e mi godo la famiglia" | FOTO

Antonio Conte fa il suo annuncio sui social con una Storia Instagram e allontana per il momento il Napoli. Non sarà lui il prossimo allenatore del Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia.

Antonio Conte Instagram: allontanato il Napoli

Napoli - Antonio Conte ha voluto commentare così le continue voci di calciomercato riguardo un suo ingaggio da parte del Napoli:

"Sono insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la Famiglia".

Da capire ora quella che può essere la mossa di Aurelio De Laurentiis, con la conferma di Rudi Garcia che sembra la cosa più probabile in queste ore in vista delle prossime settimane dove dovranno arrivare però risultati sul campo.