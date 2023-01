"Andiamo sotto la curva", spunta il gesto da leader vero di Osimhen! | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Una notte indimenticabile per i tifosi, ma anche per i calciatori, quella di Napoli-Roma che con il gol di Simeone nei minuti finali ha scandito ancor di più la distanza che c'è in classifica nella corsa scudetto. Una vittoria quella per 2-1 contro Mourinho che vale tanto anche in termini di morale, e si vede nelle immagini dei tifosi a fine gara.

Gesto Osimhen in Napoli-Roma

Leader Osimhen, gesto verso i tifosi in Napoli-Roma

Quando il mattatore Osimhen, sempre più leader di questa squadra, ha chiamato tutti i calciatori ad andare con lui sotto la curva per festeggiare con i tifosi il successo contro la Roma. Un gesto non passato inosservato e sottolineato anche dai tifosi che hanno ripreso il momento esatto in cui Victor chiedeva ai compagni di seguirlo sotto la curva.

Lo stesso attaccante nigeriano poi s'è scatenato sotto la Curva con i tifosi azzurri. Clicca su play per guardare il video: