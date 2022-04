Ultime calcio Napoli - Sta spopolando sul web il video con la live reaction di Empoli-Napoli di un piccolo tifoso azzurro. Incredulo ma soprattutto in lacrime dopo il gol di Pinamonti che condanna la squadra di Luciano Spalletti.

Il baby tifoso deluso si toglie la maglia e la usa per asciugarsi le lacrime: "Andate via, non sapete giocare", singhiozza. Da far vedere e rivedere a chi non onora quella maglia...

