Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, su Twitter ha commentato la partita di ieri sera Napoli-Sassuolo:

"Considerazione del giorno dopo. Il Napoli ha strameritato la vittoria, il Var ha reso solo giustizia e declinare in negativo la prestazione di ieri significa essere poco obiettivi. Anche il match report parla chiaro. E per Barcellona c’è ancora tempo. In CL il Napoli non delude".