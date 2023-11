Alvino: "Vittoria impeccabile e mai in discussione, recuperato ritmo e determinazione"

Carlo Alvino commenta Salernitana Napoli sui social:

"Dalla grande bellezza alla grande concretezza! Vittoria ineccepibile e mai in discussione! Il Napoli ha sempre governato la partita e per muovere una critica poteva chiuderla molto prima. Gara strategicamente importante per gli azzurri perché’ hanno recuperato determinazione, ritmo e (per larghi tratti) gioco, che lasciano ben sperare per i prossimi incontri. È’ chiaro che questo inizio di cambio di passo dovrà’ trovare la conferma sul campo nelle prossime due gare prima della sosta. La strada intrapresa stavolta sembra essere quella giusta. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!".